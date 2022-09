Siracusa, migrante espulso rientra in Italia con sbarco: arrestato

Il 37enne anni faceva parte di un gruppo di 125 migranti soccorsi in mare da una motovedetta della capitaneria di porto e sbarcati due giorni fa a Portopalo di Capo Passero. Da marzo 2018 la polizia di frontiera aveva notificato all’uomo un decreto di espulsione

Agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno arrestato un egiziano di 37 anni per aver fatto rientro illegale in Italia. Faceva parte di un gruppo di 125 migranti soccorsi in mare da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Siracusa e sbarcati due giorni fa a Portopalo di Capo Passero.

Gli investigatori hanno accertato che nel marzo del 2018 la polizia di frontiera aerea di Fiumicino aveva notificato all'egiziano un decreto di espulsione, emesso dal prefetto di Frosinone. L'autorità giudiziaria ha disposto che l'arrestato fosse posto in libertà e a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura per le successive incombenze di legge.