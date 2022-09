Palermo, marito e moglie caduti da balcone: indagano i carabinieri

Secondo le prime ipotesi, la caduta sarebbe avvenuta nel corso di una lite. I due sono stati trasportati in ospedale, la donna al Civico mentre l'uomo al trauma center di Villa Sofia

Marito e moglie, di 41 e 35 anni, sono rimasti gravemente feriti dopo essere caduti la scorsa notte da un balcone a Palermo, in via Giulio Verne. La coppia è precipitata da quattro metri di altezza. Sulla vicenda, ancora poco chiara, sono in corso le indagini dei carabinieri.

Ipotesi caduta durante lite

Secondo le prime ipotesi, la caduta sarebbe avvenuta nel corso di una lite. I due sono stati trasportati in ospedale, la donna al Civico mentre l'uomo al trauma center di Villa Sofia. A quanto si è appreso, nel corso dei soccorsi un equipaggio dei sanitari del 118 è stato aggredito.