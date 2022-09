Latitante dal 2012 arrestato nel quartiere Tommaso Natale a Palermo

Il 39enne doveva scontare un residuo di pena di un anno e 4 mesi per ricettazione e si era rifugiato in Belgio per sfuggire alla giustizia. A catturarlo è stata la Polstrada

Ricercato dal 2012 perché doveva scontare un residuo di pena di un anno e 4 mesi per ricettazione, si era rifugiato in Belgio per sfuggire alla giustizia. Ieri però è finita la latitanza per un 39enne del quartiere Zen che era tornato nella sua Palermo per trascorrervi qualche giorno con la famiglia.

La cattura

A catturarlo sono stati gli agenti della Polstrada del capoluogo. L'uomo ha forzato un posto di blocco in via Nicoletti, nel quartiere Tommaso Natale, ma è stato inseguito e, dopo alcuni chilometri, bloccato in via Lanza di Scalea.