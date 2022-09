Incendi a Palermo, cumuli di rifiuti bruciati per strada

I vigili del fuoco sono intervenuti per due roghi all'Albergheria, nella zona tra il mercato dell'usato e la scuola Nuccio, in via Villagrazia, in via Bernini e in viale Italia a Valdesi

Diversi incendi di rifiuti a Palermo a causa della mancata raccolta della spazzatura da parte della Rap in diversi quartieri del capoluogo. I vigili del fuoco sono stati impegnati in due incendi all'Albergheria nella zona tra il mercato dell'usato e la scuola Nuccio. Altri incendi in via Villagrazia, in via Bernini, in viale Italia a Valdesi. Due incendi anche in provincia a Isola delle Femmine.