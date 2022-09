Palermo, 32enne arrestato: sequestrati 2 fucili e 600 grammi di droga

A seguito di un controllo del territorio eseguito dai carabinieri presso il quartiere Zen di Palermo, un uomo è stato arrestato per detenzione di due fucili e oltre 600 grammi di sostanza stupefacente.

Il sequestro

Il 32enne fermato dai militari teneva celata dentro il marsupio 275 grammi di cocaina, a seguito di una perquisizione all’interno della sua casa sono stati ritrovati anche 2.300 euro in contanti. Ulteriore droga, 70 grammi di cocaina, 200 di hashish e 85 di marijuana oltre a materiale per il confezionamento, erano stipati in un sottoscala, dal quale, inoltrandosi in un vano ricavato dal muro di un magazzino, si accedeva ad un cunicolo dove i carabinieri hanno sequestrato anche due fucili.