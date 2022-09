Catania, furti luce: controlli nel quartiere Librino

In corso a Catania, nel quartiere di Librino, un'operazione di controllo congiunta di carabinieri e polizia municipale in esercizi commerciali e abitazioni per riscontrare, insieme a tecnici dell'Enel, eventuali manomissioni di contatori con allacci abusivi diretti alla rete elettrica pubblica. Nel quartiere sono anche in corso di svolgimento controlli alla circolazione stradale per la verifica del rispetto delle norme del Codice della strada.