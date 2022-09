Catania, spaccio di droga: arrestato 61enne

L'uomo, bloccato davanti al portone di casa nel rione Borgo, è stato trovato in possesso di cinque grammi di marijuana

Un 61enne è stato arrestato a Catania per detenzione ai fini di spaccio di droga da carabinieri della squadra Lupi del nucleo Investigativo. L'uomo, bloccato davanti al portone di casa nel rione Borgo, è stato trovato in possesso di cinque grammi di marijuana pronta per essere ceduta. Nella sua abitazione militari dell'Arma hanno trovato un block notes con nomi e cifre e, nascosti dentro una mensola, 10 involucri di polietilene contenenti due grammi di cocaina, 30 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.