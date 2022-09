Escursionista in difficoltà sull'Etna chiede aiuto, soccorsa

Un'escursionista in difficoltà è stata soccorsa dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, intervenuti ieri sera per aiutare la donna, in difficoltà mentre era in fase di rientro dal sentiero della Grotta del Gelo, sul versante nord est dell'Etna.

I soccorsi

Le squadre d'intervento hanno raggiunto la donna nella zona del Rifugio Timparossa, dove si era riparata, insieme al suo gruppo, non riuscendo a proseguire lungo il percorso a causa di un problema a un ginocchio che l'ha costretta a fermarsi e a chiedere aiuto. Valutate le sue condizioni, i soccorritori hanno trasportato l'infortunata con i mezzi 4X4 fuori dalla zona impervia, attraverso la Pista Altomontana fino al Rifugio Ragabo, dove ad attenderla con un'ambulanza c'erano i sanitari del 118. Allertato anche la Scuola alpina della Guardia di Finanza di Nicolosi, in virtù del protocollo d'intesa e del rapporto di collaborazione con la Guardia di Finanza.