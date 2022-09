Caltanissetta, rubò mille euro ad un amico: arrestato

L’uomo, 52 anni, in compagnia di un altro soggetto non ancora identificato, avrebbe sottratto i soldi alla vittima dopo una serata insieme in un bar

Si trovava in compagnia di un altro uomo quando, il 1 settembre a San Cataldo, provincia di Caltanissetta, ha rapinato un amico per mille euro. Il 52enne è stato quindi arrestato dai carabinieri, con l’accusa di lesione e rapina aggravata in concorso.

La ricostruzione

La vittima, nel tentativo di pagare da bere al bar dove si trovava la sera del 1 settembre, aveva aperto il portafoglio con dentro quasi mille euro. All’uscita del locale, l’arrestato e gli altri due uomini si sono diretti verso Canicattì per bere ancora. A quel punto uno dei due aggressori avrebbe preso una mazza per picchiare la vittima, mentre l’altro gli sfilava i soldi dal portafoglio. Per il 52enne sono così scattati gli arresti domiciliari con obbligo di tenere il braccialetto elettronico, ancora sconosciuta l’identità del complice.