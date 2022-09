Palermo: rapinano una coppia e un anziano, incastrati dalle telecamere

Tre uomini di 41, 42 e 45 anni, sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di concorso in rapina aggravata. I malviventi lo scorso 15 febbraio avrebbero avvicinato un’auto in via Brunelleschi a Palermo, aperto lo sportello e immobilizzato due giovani fidanzati, per poi minacciarli e derubarli di 45 euro ed un anello d’oro. Una settimana dopo invece, con lo stesso modus operandi, in via Besio, avrebbero aggredito un uomo di 70 anni. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza gli agenti sono risaliti ai tre ladri.