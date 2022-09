Il successo è questione di fortuna, studio italiano fra IgNobel 2022

Il successo è in gran parte una questione di fortuna e la matematica lo dimostra: è questa la ricerca italiana, guidata dall'Università di Catania, ad aggiudicarsi uno degli IgNobel 2022, i premi alla "scienza da ridere", consegnati nella cerimonia online organizzata dalla rivista Annals of Improbable Research e finanziata dalle associazioni di Fantascienza e degli studenti di Fisica di Harvard. Il premio per l'Economia è andato a un gruppo di ricercatori italiani per lo studio "Talent vs. Luck: The Role of Randomness in Success and Failure".

Premiato anche uno studio che prova che i documenti legali creano confusione e un altro che consiglia come girare una manopola.

L'edizione 2022 degli IgNobel

"Conoscenza" è il tema dell'edizione 2022, richiamato anche nella mini opera in programma, intitolata "Il club di coloro che sanno tutto", nella quale ciascuno dei personaggi è fermamente convinto di essere l'unico membro del club a sapere davvero ogni cosa. Gli scrittori Rosemary Mosco, Thomas Michel ed Edward Tufte raccoglieranno quindi la sfida in cui esprimeranno in 24 secondi e 7 parole il loro pensiero sui piccioni, la conoscenza medica e l'informazione. Non mancherà nemmeno il tradizionale lancio di aeroplanini di carta.

Le premiazioni

Dieci le ricerche stravaganti in attesa del premio. Come avviene tradizionalmente, saranno presentate da otto Nobel 'tradizionali', fra i quali Frances Arnold premiata per la Chimica nel 2018, Jerome Friedman e Donna Strickland, entrambi premiati per la Fisica rispettivamente nel 2018 e nel 1990. Ai premiati andrà una banconota da 10 trilioni di dollari dello Zimbabwe (dove l'inflazione quest'anno si avvicina al 200 per

cento).