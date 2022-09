Incidente sul lavoro ad Augusta, operaio ustionato in uno stabilimento

L'uomo è rimasto gravemente ferito ma non è in pericolo di vita. È stato soccorso dal personale interno e poi è stato trasportato in ospedale

Un operaio è rimasto ustionato in un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale di Augusta, in provincia di Siracusa. A quanto si è appreso, l'uomo, lavoratore della Coemi srl presso una sottostazione elettrica dello stabilimento Sonatrach, è rimasto gravemente ferito ma non è in pericolo di vita. È stato soccorso dal personale interno e poi è stato trasportato in ospedale ad Augusta.