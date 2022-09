Incidente stradale a Gela, chiusa al traffico Ss 117bis

A causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 82,000 è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, la strada statale 117 Bis "Centrale Sicula", a Gela, in provincia di Caltanissetta. Nell'incidente, che ha coinvolto due veicoli, si registrano alcuni feriti. Sul posto, oltre all'arrivo dell'eliambulanza, è presente il personale Anas e le forze dell'ordine per garantire la sicurezza del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.