Aveva fucili e pistola a casa, arrestato in provincia di Siracusa

Trovati anche 200 grammi circa di marijuana e materiale per la pesatura e il confezionamento della droga

In provincia di Siracusa i carabinieri hanno arrestato un 42enne per detenzione illegale di armi, ricettazione e detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione

I militari, dopo una perquisizione nell'abitazione dell'uomo, hanno trovato nascosti in un armadio, nell'unità esterna del climatizzatore e in un'intercapedine del soffitto del bagno, quattro fucili da caccia calibro 12 e una pistola calibro 7,65 con i colpi nel caricatore tutti oggetto di furto, circa 200 munizioni da caccia, 200 grammi circa di marijuana e materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.