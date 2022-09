Marsala, tenta di assoldare killer per uccidere il vicino: denunciata

La procura di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio per una donna di 35 anni che, secondo le indagini, avrebbe proposto ad un uomo di uccidere il vicino di casa in cambio di 4mila euro. L’uomo incaricato dell’omicidio ha raccontato che, dopo la proposta della donna, ha telefonato all’uomo al quale avrebbe dovuto sparare per avvisarlo della situazione. Insieme i due uomini si sono recati dai carabinieri a denunciare l’accaduto.