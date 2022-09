Partinico, rubano 1.500 chili di manghi: tre arresti

Il carico era stato rubato in un fondo, in Contrada Incandela. La frutta è stata restituita al proprietario

Tre uomini di 18, 35 e 38 anni, sono stati arrestati a Partinico, in provincia di Palermo, con l'accusa di aver rubato 1.500 chili di manghi.

Il furto

I carabinieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso i tre nel cuore della notte stavano trasportando i frutti. Le indagini hanno consentito di accertare che il carico era stato rubato in un fondo, in Contrada Incandela, poco distante dal luogo del controllo. Il valore complessivo della refurtiva è stato stimato in circa 7.000 euro. La frutta è stata restituita al proprietario. Il gip ha convalidato l'arresto e sottoposto i tre all'obbligo di dimora.