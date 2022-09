Belpasso, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: un morto

Antonino Vaccalluzzo, 62 anni, uno dei proprietari della ditta di fuochi d'artificio di Belpasso (Catania), è morto a seguito di un'esplosione avvenuta questa mattina verso le 7.30 all'esterno della struttura, mentre stava lavorando con della polvere pirica. La deflagrazione non avrebbe causato danni alla fabbrica né fatto scaturire un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per i necessari accertamenti e la messa in sicurezza, i carabinieri della Stazione di Belpasso, reparto operativo del comando provinciale di Catania insieme con gli artificieri dell'Arma. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.