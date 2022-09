Palermo, migliorano le condizioni del pescatore folgorato nel porto

Il giovane mentre stava preparando la barca per una battuta di pesca era stato colpito da un'intensa scarica elettrica

Sono in netto miglioramento le condizioni del pescatore di 26 anni rimasto folgorato nella notte tra martedì e mercoledì 7 settembre nel porticciolo della Bandita a Palermo. Lo riferiscono i medici del Buccheri La Ferla.

L'incidente

Il giovane mentre stava preparando la barca per una battuta di pesca era stato colpito da un'intensa scarica elettrica. Per gli agenti del commissariato di Brancaccio a causare l'incidente è stato il cavo per alzare il verricello elettrico: l'azione della salsedine avrebbe compromesso la guaina che lo ricopre e, probabilmente a causa di qualche schizzo d'acqua, ha generato la scarica.