Festa dell'Unità 2022 a Palermo: programma e ospiti

Prende il via venerdì prossimo la Festa dell'Unità al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) a Palermo. Per tre giorni, fino all'11 settembre, si alterneranno dibattiti, spettacoli e momenti di intrattenimento anche per i più piccoli.

Il programma e gli ospiti

Il 9 settembre, alle 17, apertura cancelli. Alle 17.30 al via la "Conferenza delle donne democratiche", sul palco Grande, dove si discuterà sulla doppia preferenza di genere e i diritti delle donne che non possono più attendere, insieme ad Adriana Palmeri (candidata al Senato) e a Milena Gentile (candidata alla Camera). Alle 19, sul palco Grande, al via il dibattito su "Le attività produttive", coordinato dalla giornalista Elvira Terranova. Si discuterà insieme ad Annamaria Furlan (capolista PD al Senato), Rosario Filoramo (segretario provinciale PD di Palermo e candidato al Senato), Pippo Glorioso (segretario provinciale CNA Palermo) e Filippo Parrino (presidente regionale Legacoop Sicilia). Sabato 10 settembre, alle 18, sul palco Grande, incontro su "Regione Sicilia: i segretari di Circolo intervistano i candidati del PD". Alle 21, sempre sul palco Grande, il giornalista Antonio Fraschilla intervista Peppe Provenzano, vicesegretario nazionale del PD e capolista alla Camera. Domenica 11 settembre, alle 17.30, sul palco Grande, incontro "Che succede al Comune di Palermo?", con Rosario Arculeo (capogruppo PD al Comune di Palermo), Giuseppe Lupo (consigliere comunale), Fabio Giambrone (consigliere comunale), Marcello Longo (presidente Ottava Circoscrizione di Palermo) e Franco Miceli (consigliere comunale). Alle 19 sempre sul palco Grande si discuterà su "Un'agenda sociale per l'Italia. Le proposte del PD". Modera Attilio Licciardi (coordinatore segreteria PD di Palermo) e intervengono Teresa Piccione (candidata alla Camera), Erasmo Palazzotto (candidato alla Camera) e Gandolfo Librizzi (candidato al Senato).