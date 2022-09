Palermo: furti e danneggiamenti, 8 misure disposte dalla questura

Sono otto le persone verso il quale la questura di Palermo ha disposto misure di prevenzione personale. Si tratta di un 17enne accusato di aver tentato di rubare un’auto in via Ugo La Malfa aggredendo il proprietario con un cacciavite, al quale è stato imposto il divieto di accedere ad alcuni servizi pubblici per due anni, oltre all’impossibilità di transitare o stazionare nell’area del quartiere San Lorenzo.

Le misure

Un altro minore, sorpreso a spacciare a Ballarò, non potrà rientrare nella zona, un giovane, che ha distrutto alcuni lampioni e un impianto gas, per 18 mesi non potrà entrare in alcuni locali. Infine per cinque tombaroli, rei di aver rubato 23 monete dell’età del bronzo, è stato disposto il divieto di rientro nel comune di Baucina per tre anni.