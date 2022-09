Torrenova, incendio in un deposito: muore ex carabiniere

Tragedia in provincia di Messina. Un carabiniere in pensione, Bruno Barbagiovanni di 58 anni, è morto in un incendio sprigionatisi in un deposito a Torrenova che si trovava nelle adiacenze della propria abitazione. Le fiamme sono divampate nella tarda sera di ieri e hanno divorato la piccola struttura in lamiera.

La tragedia

Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno ritrovato il cadavere dell'uomo carbonizzato. Sul posto anche i carabinieri, che stanno indagando. La salma è stata sequestrata dall'autorità giudiziaria di Patti per l'autopsia e trasferita al Policlinico di Messina.