Fermato con 794 chili di uva rubata: 31enne arrestato nel Catanese

Viaggiava su un’automobile con 794 chili di uva risultata rubata. Per questo un uomo di 31 anni è stato arrestato per furto aggravato dai carabinieri a Licodia Eubea, in provincia di Catania, con i militari che hanno trovato all’interno del veicolo anche una serie di strumenti utilizzati per rubare la frutta, come una forbice per la potatura, un gancio traino e una torcia led. L’uva è stata sequestrata e riconsegnata al legittimo proprietario, per il 31enne è stata disposto l’obbligo di dimora a Catania.