Piazza Armerina, gamba operaio in macchinario: fratturata

Incidente sul lavoro ieri in un'azienda agricola di Piazza Armerina, in provincia di Enna dove un uomo di 43 anni, mentre stava lavorando, è finito con la gamba incastrata in un macchinario per sbucciare le mandorle. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno tagliato le lamiere.

I soccorsi

Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso. I sanitari, dopo avere stabilizzato il paziente, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Dagli esami è emerso che la gamba è fratturata in più punti. L'uomo è stato sottoposto a un intervento eseguito dagli ortopedici e i chirurghi vascolari. Le sue condizioni sono stabili.