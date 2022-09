Individuata in centro, è stata trovata in possesso della carta rubata, che è stata restituita alla legittima proprietaria

Una donna è stata denunciata dalla polizia con l'accusa di avere rubato una borsa a una giovane, in un pub in corso Vittorio Emanuele, a Palermo, e di averla utilizzata in due negozi. Individuata in centro, è stata trovata in possesso della carta rubata, che è stata restituita alla legittima proprietaria.