Palermo: rapinano e picchiano impiegato di un distributore Eni

Si sono presentati in due, a volto coperto, armati di un coltello e hanno minacciato l’addetto al rifornimento portandogli via il denaro, una somma che non è stato possibile, per ora, quantificare. È questo quanto successo in via Ernesto Basile a Palermo, presso un distributore dell’Eni. L’impiegato è stato anche percosso dai malviventi, che prima di fuggire sono entrati nel gabbiotto sperando di trovare, invano, altri soldi. Attraverso l’acquisizione delle immagini della videosorveglianza la questura sta indagando sull’identità dei ladri.