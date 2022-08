Lesioni e sfruttamento della prostituzione: arrestato 45enne a Catania

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Catania, dopo che lo stesso era già stato condannato ad un anno e sette mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e sfruttamento della prostituzione. I reati sarebbero stati commessi tra aprile 2017 e dicembre 2018 nei confronti dell’ex convivente, una donna di 41 anni. I carabinieri hanno individuato il 45enne in compagnia di un gruppo di pregiudicati e, dopo averlo arrestato, l’hanno condotto presso il carcere di Enna.