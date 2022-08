Il giovane è stato ricoverato in ospedale con una ferita d'arma da taglio, ma le sue condizioni non sono gravi

Un ragazzo è rimasto ferito la scorsa notte a Messina durante una lite scoppiata in un locale sul lungomare nord della città. Il giovane è stato ricoverato in ospedale con una ferita d'arma da taglio, ma le sue condizioni non sono gravi. Indagano sulla vicenda per ricostruire quanto accaduto i carabinieri.