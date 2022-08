Discarica abusiva nel Siracusano: denunciati tre fratelli

Scaricavano rifiuti speciali all’interno della loro proprietà di 250 metri quadrati nel territorio di Pachino, nel Siracusano, per questo motivo sono stati denunciati tre fratelli, che avevano adibito una parte di terreno a vera e propria discarica abusiva. Secondo quanto rinvenuto dalle autorità competenti, i fratelli non erano in possesso di nessuna autorizzazione per quel tipo di attività.