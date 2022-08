Lentini, maltrattamenti in famiglia e minacce: arrestato 52enne

L'uomo, in possesso di un pugnale, si è allontanato con la figlia. Gli agenti di polizia sono riusciti a rintracciarlo mentre era in una villa comunale con ancora in braccio la piccola e con l'arma in bella vista

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Lentini, in provincia di Siracusa, per maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate e porto illegale di un pugnale.

Maltrattamenti e minacce

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la compagna dell'arrestato, anche lei di origine rumena, ha chiamato il numero di emergenza perché l'uomo, dopo un violento diverbio, aveva preso la figlia di sei mesi e si era allontanato. La donna era molto spaventata anche perché il compagno aveva un pugnale. Gli investigatori sono riusciti a rintracciare l'uomo in una villa comunale con ancora in braccio la piccola e con il pugnale in bella vista. È stato disarmato e la bambina riconsegnata alla madre.