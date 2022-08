Incidente a Cefalù, scontro tra due auto: un morto

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sulla statale 113, nei pressi di Cefalù (Palemo). La vittima era alla guida di una utilitaria che, all'altezza del Pollina resort, si è scontrata con una Alfa Romeo Giulietta con a bordo due persone rimaste ferite nel violento impatto frontale. Sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Inutili i soccorsi per l'uomo che è morto sul colpo. Per consentire le operazioni di recupero della vittima il traffico è stato bloccato per alcune ore.