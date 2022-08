Sparatoria dopo una rissa: un ferito a Catania

Un uomo è stato colpito al gomito dopo una colluttazione avvenuta in via Palermo, al momento i carabinieri escludono la pista della criminalità organizzata

Una persona è rimasta ferita al gomito a seguito di un colpo di pistola esploso in via Palermo, a Catania. Le prime ricostruzioni parlano di una rissa tra i passeggeri di un’automobile e uno scooter, con uno dei motociclisti che avrebbe sparato diversi colpi ferendo una delle tre persone sull’auto. La procura ha aperto un’inchiesta, per il momento sembra esclusa la pista della criminalità organizzata.