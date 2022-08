Migranti: sesto giorno sulla Open Arms per 99 persone soccorse in mare

Sesto giorno a bordo della nave 'Open Arms Uno' per i 99 migranti soccorsi in mare e in attesa di sbarcare. Alcuni hanno fatto ricorso alle cure mediche. "Non siamo sulla stessa barca - dice il fondatore della ong spagnola Oscar Camps - siamo nello stesso mare, ma alcuni su uno yacht, altri su una barca... navigando con tutte le loro forze".