Marsala, in tre lo aggrediscono: incastrati dalle telecamere

Sono risultate fondamentali le immagini di videosorveglianza per individuare i tre autori di un pestaggio ai danni di un 20enne, accaduto a Marsala lo scorso 6 agosto. Come sottolineato dai carabinieri, infatti, la giovane vittima, che è stata gettata a terra e colpita ripetutamente, non ha collaborato nel corso delle indagini, evitando di presentare denuncia e omettendo il nome dei propri aggressori, che poi, come rivelato appunto dai video, risulterebbero due marsalesi titolari di attività commerciali e un nigeriano residente proprio nella provincia di Marsala. Nei loro confronti è scattata la denuncia per loro.