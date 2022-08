Sulla Palermo-Mazara del Vallo il traffico in direzione del capoluogo siciliano è bloccato tra Terrasini e Carini

A causa di un'automobile in fiamme lungo l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo il traffico in direzione del capoluogo siciliano è bloccato tra Terrasini e Carini, nel Palermitano. Sul posto i pompieri, gli operai dell'Anas e gli agenti della polizia stradale per segnalare il pericolo e fare uscire le auto allo svincolo di Cinisi.