A Selinunte "Dall'alba al tramonto" tra musica, mare e cultura

L'evento

Un numero infinito di visitatori, una lunga fila ma l’alba era già sold out dalla sera prima. In tanti però sono giunti al parco archeologico di Selinunte e hanno aspettato per poter entrare lo stesso, appena finite le visite guidate con lo spettacolo di voci liriche che nascevano dalla notte. In due repliche, si sono sfiorati i mille spettatori, e in parecchi sono addirittura tornati: affascinati, rispettosi, felici di scoprire il parco sotto una luce inedita, quella dell’alba che colora i templi di rosa. Dopo il primo appuntamento di mercoledì scorso, c’è stato un passaparola ininterrotto e stamattina alle 5 c’era già la fila. Il format è quello di CoopCulture: si entra quando i templi sono ancora immersi nel buio, le guide conducono i visitatori nella notte raccontando l’antica Selinunte. I soprani Federica Maggì e Emanuela Sala - in rosso fiammante - e il tenore Luciano Giambra paiono emergere dal buio, tra arie note, qualche incursione pop, e un gran finale con “Nessun dorma” e “Let’s sunshine” con il pubblico che partecipa felice. Con Maurizio Maiorana (fiati, percussione e voce), Manuel Scarano (chitarra e voce) e Marcello Iozzia al pianoforte, drammaturgia musicale di Giovanni Mazzara.