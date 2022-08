Incendio a Palermo, brucia ancora la discarica di Bellolampo

Brucia ancora la discarica di Bellolampo l'impianto di smaltimento di rifiuti gestito dalla Rap, l'azienda municipale del Comune di Palermo. È l'unico incendio rimasto ancora attivo delle decine di roghi divampati due giorni fa quando nel capoluogo sono stati raggiunti i 45 gradi.

L'intervento dei pompieri

I vigili del fuoco hanno lavorato nell'impianto tutta la notte e proseguiranno le operazioni di bonifica anche oggi. Ci sono focolai ancora accesi da spegnere definitivamente per evitare che le fiamme possano ripartire. La Rap ha ribadito che l'incendio non ha pregiudicato la funzionalità dell'impianto e che la raccolta dei rifiuti prosegue. Da accertare la funzionalità del sistema antincendio realizzato dopo il rogo dell'agosto 2012 che per giorni paralizzò l'impianto. Paure e polemiche da parte dei residenti della zona che da due giorni sono costretti a vivere con le finestre sigillate per il fumo che si alza dalla discarica e invade le abitazioni