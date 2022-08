Droga nel Nisseno, oltre 2 chili di hashish in casa: arrestato 35enne

I carabinieri di Mussomeli (in provincia di Caltanissetta) hanno arrestato un 35enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di una perquisizione in casa dell'uomo sono stati ritrovati 2,235 chili di hashish contenuti all'interno di quattro bottiglie di plastica che erano state nascoste nella canna fumaria. Il gip Santi Bologna ha convalidato l'arresto. L'uomo, difeso dall'avvocato Agata Maria Maira, è stato condotto in carcere.

Le indagini

Ad insospettire i carabinieri è stato un filo metallico a forma di uncino che fuoriusciva dalla canna fumaria e che sembrava messo lì apposta per sorreggere qualcosa. Una volta tirato il filo sono state estratte le bottiglie legate tra loro con dello spago e sigillate in alcuni sacchetti. L'uomo, a quel punto, ha anche consegnato spontaneamente un bilancino di precisione che nascondeva dietro il televisore della cucina. Nel corso dell'interrogatorio il 35enne ha ammesso di fare regolarmente uso di hashish e che l'acquisto di stupefacente era finalizzato in parte al consumo personale e in parte alla vendita.