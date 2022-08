Migranti, 80 trasferiti da hotspot Lampedusa: nessun arrivo

Sono 80 i migranti che hanno già lasciato l'hotspot di contrada Imbriacola e sono stati scortati fino al porto di Lampedusa dove verranno imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. A disporre il nuovo trasferimento è stata la Prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale. Nella struttura di primissima accoglienza restano, al momento, 455 ospiti a fronte di 350 posti disponibili. La notte scorsa non si sono registrati sbarchi. Ieri, a Lampedusa, con cinque diverse imbarcazioni erano giunti in 364.