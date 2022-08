Covid Sicilia, il bollettino: 2.082 casi su 12.885 tamponi

Salute e Benessere

Covid, in arrivo in autunno i vaccini aggiornati contro le varianti

Le autorità sanitarie del Regno Unito hanno già approvato una versione aggiornata del vaccino anti Covid della società Moderna appositamente studiato per contrastare la variante Omicron, oltre che la forma originale del virus. L’Ema punta all’approvazione dei bivalenti ai primi di settembre. Ecco che categorie saranno interessate

La curva dei contagi Covid è in calo ma in vista di una possibile risalita dei casi in autunno si inizia a pensare alla prossima campagna vaccinale. In particolare la novità saranno i vaccini aggiornati per immunizzare dal ceppo originario del virus e anche da Omicron e le sue sottovarianti

In Europa si lavora per avere i nuovi vaccini bivalenti in autunno, tra settembre e ottobre. L’apripista è stato il Regno Unito: le autorità sanitarie hanno approvato una versione aggiornata del vaccino anti Covid della società Moderna appositamente studiato per contrastare la variante Omicron, oltre che la forma originale del virus