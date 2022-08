Incidente nel Messinese, auto esce di strada: morta 70enne

L'auto, guidata dal marito della donna, ha urtato contro una centralina del metano ed è finita in una scarpata. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Fogliani di Milazzo

Una donna di 70 anni è morta la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto nella frazione di Bafia, nel comune di Castroreale, nel Messinese. La donna era, seduta sul lato passeggero di una Fiat Panda guidata dal marito. L'auto ha urtato contro una cabina della centralina del metano, finendo in una scarpata. Niente da fare per la donna, deceduta sul colpo, mentre il marito è stato trasportato all'ospedale Fogliani di Milazzo: ha una vertebra rotta.