Ragazzo di 18 anni picchiato e rapinato a Palermo

Un ragazzo di 18 anni è stato picchiato e rapinato in via Pietro Scaglione a Palermo, la notte tra sabato e domenica 14 agosto. Il ragazzo stava tornando a casa quando è stato bloccato da due uomini a bordo di un'auto. I due, dopo averlo preso pugni, hanno portato via al giovane il borsello contenente il cellulare, documenti e pochi euro.

Le indagini

Dopo l'aggressione i due uomini sono fuggiti e la vittima ha allertato gli agenti di polizia. Sono in corso le indagini che si avvarranno delle immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona.