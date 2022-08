Vacanze in Sicilia per Earvin Magic Johnson, leggendario campione Nba, come riporta il sito del Corriere della Sera. "Voglio ringraziare le incredibili persone incontrate a Cefalù per la mia prima standing ovation in spiaggia", ha twittato. Divertito dall’accoglienza, Johnson ha voluto ringraziare i suoi fan. "Vengo in Italia da più di 30 anni", si legge in un altro tweet: dal social di microblogging, il campione Nba racconta il suo viaggio.

Le vacanze in Sicilia

In Italia dall’inizio di agosto, Magic Johnson e la moglie Cookie hanno visitato anche Porto Cervo, Capri, Nerano (in provincia di Napoli) e poi in Sicilia Cefalù appunto, Castello degli Schiavi (nella riserva naturale di Fiumefreddo, scelta da Francis Ford Coppola come set del film "Il Padrino") e Taormina.