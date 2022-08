Maletto, piantagione di canapa indiana: un arresto

Un uomo di 64 anni è stato arrestato dai carabinieri a Maletto, in provincia di Catania, perché sorpreso a prendersi cura di una piantagione di canapa indiana creata in un terreno in contrada Musa che era intestato al nonno defunto. I militari hanno trovato nascoste tra la vegetazione 35 piante. L'arresto è stato convalidato. Il 64enne, percettore di reddito di cittadinanza, è stato posto ai domiciliari.