Deviano acque del fiume Platani per irrigare i campi, 4 denunciati

Quattro agricoltori di Cammarata, in provincia di Agrigento, sono stati denunciati e multati per deviazione di acque pubbliche e furto. Secondo i carabinieri, hanno deviato il corso del fiume Platani per irrigare i propri terreni.

La vicenda

Gli agricoltori avrebbero creato vere e proprie dighe con massi e teli di plastica, scavando, anche con pale meccaniche, insenature o buche profonde per raccogliere l'acqua. Quindi avrebbero piazzato un motore a pompa che, acceso per gran parte della giornata, aspirava l'acqua del Platani per indirizzarla all'impianto di irrigazione delle loro coltivazioni. E' in corso di quantificazione la quantità di acqua illegalmente sottratta, mentre è indubbio il danno ambientale causato.