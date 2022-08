Covid Sicilia, il bollettino: 710 casi su 6.010 tamponi

Cronaca

Covid, i presidi bocciano le linee guida per la scuola: ecco perché

Alle associazioni di rappresentanza dei dirigenti scolastici non piace il documento che disciplina come comportarsi per gestire la pandemia al momento della riapertura degli istituti. Le regole sono 'molto generiche' e spesso le indicazioni 'poco percorribili', oltre a non presentare nessuna vera novità strutturale rispetto al passato

Le nuove linee guida che disciplinano la gestione della pandemia da Covid-19 nelle scuole non piacciono ai presidi italiani: in molti passaggi non offrono “indicazioni percorribili” e sono “molto generiche”, ha detto il presidente dell’Associazione nazionale presidi di Roma, Mario Rusconi

Il documento prevede che, se a settembre la situazione sanitaria non peggiorerà, soltanto il personale scolastico e gli alunni “a rischio” dovranno indossare le mascherine protettive. “Ma chi individua queste categorie a rischio?”, si chiede Rusconi