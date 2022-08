Incendi a Bagheria, appiccati roghi in diversi punti della città

Tre incendi in diversi punti appiccati a Bagheria, nel Palermitano. Bruciati immondizia, sterpaglie e vegetazione. I roghi sono stati appiccati prima in contrada Monaco, poco dopo nella zona delle case popolari e poi in via Fonditore. Non appena i vigili del fuoco spegnevano un incendio subito dopo le fiamme partivano in un'altra zona. Sono state impegnate diverse squadre che sono state impegnate a proteggere le abitazioni e le case. "Un inferno - raccontano alcuni residenti - Oltre al gran caldo l'aria è stata resa irrespirabile dai roghi che hanno divorato tutto. Si è formata una colonna di fumo"