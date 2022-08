Carini, coltivazione di cannabis: arrestato uomo di 51 anni

Nelle vicinanze è stata trovata un'altra piantagione con 85 piante alte da 10 a 120 centimetri e sono in corso indagini per identificare il proprietario della coltivazione

A Carini, in provincia di Palermo, un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri per coltivazione di sostanze stupefacenti: in un terreno di sua proprietà sono state trovate 451 piante di cannabis indica tra i 70 e i 200 centimetri, nascoste da altre coltivazioni e irrigate con un impianto collegato all'abitazione dell'indagato.

L'arresto

La droga è stata distrutta sul posto, su disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arresto è stato convalidato dal Gip e all'uomo è stata applicata la misura degli arresti domiciliari. Nelle vicinanze è stata trovata un'altra piantagione con 85 piante alte da 10 a 120 centimetri e sono in corso indagini per identificare il proprietario della coltivazione.