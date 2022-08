Droga a Catania, deve scontare 12 anni di carcere: arrestato 26enne

Il giovane è rinchiuso nel carcere di Catania Bicocca: era stato arrestato nell’ambito dell’operazione ‘Km 0’ nel 2017 insieme ad altre 35 persone accusate di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti

Un 26enne è stato arrestato a Catania dai carabinieri, che hanno eseguito un provvedimento della procura della Repubblica etnea che dispone l'esecuzione di pene concorrenti emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali. Il giovane, ora rinchiuso nel carcere di Catania Bicocca, deve espiare una pena complessiva di 12 anni di reclusione che ultimerà il 29 novembre del 2029 in considerazione del periodo già trascorso agli arresti domiciliari.

La vicenda

Nel novembre del 2017 era stato arrestato nell'ambito dell'operazione denominata 'Km 0' eseguita sotto il coordinamento della Dda dai carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa nei confronti di 36 persone accusate di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto accertato il giovane avrebbe coordinato i pusher in assenza di Rosario Lombardo, ritenuto dagli investigatori personaggio di riferimento in seno alla famiglia mafiosa Santapaola - Ercolano, della quale risultava essere responsabile delle piazze di spaccio.