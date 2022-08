Caronia, truffa Ue: sequestrati 700mila euro beni ad azienda ittica

Le indagini, hanno consentito di fare luce, sul comportamento del titolare della ditta individuale e di alcuni imprenditori compiacenti, denunciati per truffa per ottenere erogazioni pubbliche

A Caronia, nel Messinese, la guardia di finanza un'azienda ittica che ha illegittimamente beneficiato di finanziamenti comunitari, erogati dalla Regione Sicilia per un milione e 700mila euro. Le indagini, hanno consentito di fare luce, sul comportamento del titolare della ditta individuale e di alcuni imprenditori compiacenti, denunciati per truffa per ottenere erogazioni pubbliche.

Il sequestro di beni

Sequestrati beni per 700mila euro agli indagati. I contributi, regionali erano finalizzati a realizzare un impianto di acquacoltura, con bacini di acqua dolce per l'allevamento di pesci del tipo persico e storione, destinati poi alla successiva vendita. Il responsabile dell'azienda ittica, grazie anche alla complicità delle ditte appaltatrici dei lavori, in alcuni casi riconducibili a prossimi congiunti, ha rendicontato alla Regione Siciliana il sostenimento di costi ampiamente superiori a quelli effettivi, facendo risultare come effettuati svariati pagamenti che, nella realtà, non erano mai avvenuti. Inoltre, le somme formalmente pagate agli appaltatori per la realizzazione delle opere venivano ritrasferite al titolare dell'azienda ittica attraverso fatture per prestazioni mai effettivamente rese.