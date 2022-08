Incendi a Palermo, in fiamme sei auto in 48 ore

Tre roghi sono divampati la scorsa notte in via Cluverio, in via Regione Siciliana e in via Castellana, altri tre, ieri, in via Rocky Marciano, nel quartiere Zen

Sei auto incendiate in 48 ore a Palermo. Tre veicoli sono andati in fiamme la scorsa notte, i vigili del fuoco sono stati impegnati per spegnere i roghi in via Cluverio, in via Regione Siciliana e in via Castellana. Sono in corso indagini di carabinieri e polizia per accertare le cause degli incendi. Ieri, invece, sono andate a fuoco tre auto in via Rocky Marciano allo Zen. Una Alfa Mito era andata completamente distrutta, danneggiate una Fiat Punto e una Fiat Panda. Quest'ultima era stata rubata ed è stata riconsegnata al proprietario.